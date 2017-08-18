Артем Воронин: "Хохлачев дорого стоит? Скинемся ему на премиальные всей командой"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после победы над "Витязем" (2:1) на Кубке мэра Москвы высказал мнение, что если бы красно-белые проиграли "Динамо" и "Витязю", то игроки были бы злые и хорошо настраивались бы на старт чемпионата.

– С "Динамо" и "Витязем" в прошлом году "Спартак" плохо играл. Две победы улучшат психологию?

– Я бы не сказал, что это кардинально меняет психологию. Если бы мы проиграли два матча, то были бы злые. Мы бы понимали, что ситуация плохая, и тоже хорошо настраивались бы. Есть задание от тренерского штаба, под которое мы стараемся подстраиваться.

– Хохлачев возвращается в команду. Что об этом думаете?

– Это хорошо. Он ведь коренной спартаковец, поэтому его и позвали. Если он Питеру не помог, то, надеюсь, нам поможет. Может быть, ему не надо было уходить.

– Он ведь дорого стоит.

– Скинемся ему на премиальные всей командой (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)