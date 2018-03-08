Артем Воронин: "Если разобрать игроков ЦСКА по клубам, ситуация в лиге выровнялась бы"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после четвертого поражения от ЦСКА (0:1) и вылета клуба из розыгрыша Кубка Гагарина (0-4 в серии) намекнул о ситуации в КХЛ. По его мнению, в лиге не работает правило "потолка зарплат", а СКА и ЦСКА стоят особоняком.

– Чувство недосказанности после серии осталось, – заявил Воронин. – В принципе все закономерно. Так получается, что ЦСКА и СКА в нашем чемпионате стоит особняком. Будь против нас команда с "Востока", мы играли бы на равных. Тем не менее, напряжение в играх было. Армейцам было сложно что-то противопоставить. Они выше и по составу, и по бюджету. Понятно, что соперник играл первым номером и был фаворитом серии. Но так у нас получается в чемпионате.

– Перед началом серии не было обреченности?

– Возможно, так и было. Мы смотрим и другие серии – все команды борются. В чемпионате очень сильный перепад. Пока есть два гранда, седьмому и восьмому месту всегда будет тяжело. На "Востоке" ситуация более-менее равная.

– Надеетесь, что это изменится?

– Вопрос не ко мне. Хотелось, чтобы ввели потолок зарплат. Если разбросать игроков ЦСКА по всем клубам, ситуация в лиге выровнялась бы. Это доказывает НХЛ. Если собрать, в одной команде Макдэвида, Мэттьюса и всех лидеров, она тоже стала бы явным фаворитом. Просто хочется, чтобы все чувствовали себя на равных.

– Кого бы взяли в "Спартак" из ЦСКА?

– Любого (улыбается). За нас выступал Шалунов со сборной. Он играл здорово, хоть матч и был товарищеский. Если любой человек перейдет в другую команду, станет лидером.

– Помогло бы смешать клубы Востока и Запада в плей-офф?

– Считаю, это было бы справедливее. (Евгений БЕЛОУСОВ)