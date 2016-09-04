Артем Севанькаев: "Матч с "Югрой" был равным, могли зацепиться"

Нападающий "Трактора" Артем Севанькаев, дебютировавший в КХЛ в матче регулярного чемпионата с "Югрой" (1:2 Б), выразил сожаление по поводу поражения. Хоккеист также отметил высокий уровень лиги.

– Мы проиграли – ничего хорошего, – подчеркнул Севанькаев в интервью клубной пресс-службе. – Игра была равная, могли зацепиться, по буллитам не повезло. Уровень КХЛ? Конечно, высокий – это лучшая лига в России. Тут все быстрее, нужно быстрее принимать решения, думать быстрее, бегать быстрее. И в борьбе: ребята помощнее, поэтому тяжелее. Что не хватило, чтобы забить гол? Наверное, хладнокровия. Поторопился и не успел, не получилось.