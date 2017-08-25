Артем Ребров: "Самедов в "Спартаке" - первый по хоккейной теме"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в команде многие следят за хоккеем. По его словам, больше всех в составе спартаковцев данным видом спорта интересуется полузащитник Александр Самедов.

- Ваши партнеры по команде хоккеем интересуются? Есть те, кто пристально следит за "Спартаком" или за сборной России? - вопрос Реброву.

- Все ребята, наверное, просто следят за какими-то крупными турнирами, на которых играет сборная либо за знаковыми матчами чемпионата КХЛ. Знаю, Самедов следит не только за КХЛ, но и за НХЛ - он, наверное, у нас в команде первый по хоккейной теме, очень этим увлечен.



- Хоккеисты нередко играют в FIFA на консолях, а футболисты играют в NHL?

- Если честно, у меня вообще с этим проблемы, как-то с детства не заладилось: что футбол, что хоккей на консоли… Так что я практически не уделяю этому время.

- На хоккейном матче давно были?

- Последний раз доводилось быть на играх в прошлом сезоне: один раз был на "Спартаке" и еще посетил несколько матчей других команд. Где-то в сезон по два раза выходит выбраться. Но хотелось бы чаще. Самое главное, у меня есть ради чего: хотелось бы, чтобы ребенок смотрел хоккей не только по телевизору и на своей тренировке, но и приходил на игры и наблюдал за игрой настоящих мастеров. Тем более, что он растет, и надо все больше подводить его к этому виду спорта. Поэтому, думаю, в этом сезоне - благо, что хоккейный "Спартак" подарил нам абонемент на все домашние матчи - будем стараться ходить чаще.