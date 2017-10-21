Артем Подшендялов: "Спартаку" надо переосмыслить игру в первом периоде"

Нападающий "Спартака" Артем Подшендялов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (4:3) отметил, что домашняя серия очень важна для его команды. Форвард также добавил, что красно-белым надо переосмыслить игры в первом периоде.

– Домашняя серия, очень важная для нас, – цитирует "Р-Спорт" Подшендялова. – Все понимают, что осталось не так много матчей до конца чемпионата, нужно набирать очки и попадать в плей-офф. Болельщики гонят вперед, это тоже помогает. Вторая игра у нас подряд, когда пропускаем первыми, снова первый период у нас не задался. Надо переосмыслить игру в первом периоде, и следующий матч надо выходить и сразу начинать в полную силу.