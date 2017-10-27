Артем Подшендялов: "По-особому настраиваюсь на матч с "Динамо"

Нападающий "Спартака" Артем Подшендялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" в интервью "Известиям" отметил, что для него игра имеет принципиальное значение. По словам форварда, у него остались вопросы к бело-голубым.

- Банальный вопрос: матч с "Динамо" для вас имеет особый статус?

- Да, конечно. Разумеется, я буду по-особому настраиваться на него. Всей командой планируем биться на каждом участке площадки, но для меня этот матч имеет принципиальное значение. Я с таким нетерпением ждал его! Поэтому готовлюсь не меньше, чем к предыдущим встречам. Если мы всей командой сыграем так же, как с "Авангардом", "Югрой", "Барысом" и "Сибирью", то обязательно добьемся успеха. И для команды, и для меня лично очень важно выиграть этот матч. Я должен помочь "Спартаку" добиться победы, чтобы мы окончательно включились в борьбу за плей-офф.

- Как в "Динамо" объяснили внесение вас в список отказов?

- Мне ничего не объяснили. Вопросы к "Динамо" у меня остались, но они уже в прошлом. Я играю в "Спартаке" и помогаю команде побеждать. Жизнь на уходе из "Динамо" не заканчивается - у меня в приоритете биться за свою нынешнюю команду.

- Обид на "Динамо" нет?

- Обид нет. Есть определенные вопросы к "Динамо", но чтобы обижаться... Я не маленький мальчик, так что все нормально.