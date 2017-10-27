Артем Подшендялов: "Игроки "Спартака" бьются друг за друга"

Нападающий "Спартака" Артем Подшендялов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" в интервью "Известиям" отметил, что вся команда старается выполнить тренерскую установку. По словам форварда, если кто-то ошибется, то партнеры подстрахуют.

- "Спартак" начал побеждать, когда Алексей Жамнов встал на скамейку запасных. Это совпадение или закономерность?

- Думаю, дело не в этом. Просто у нас такая ситуация, когда нужно выигрывать все матчи, чтобы попасть в плей-офф. Поэтому все бьются от начала и до конца игры. Мы выиграли у "Сибири", потому что вся команда старается и выполняет тренерскую установку. Отсюда и эта, и предыдущие три победы.

- Перед домашней серией тренеры и руководство проводили "разбор полетов" по поводу октябрьских неудач команды?

- Мы разговариваем, общаемся постоянно. Тренерский штаб указывает нам на наши ошибки, объясняет, где надо исправить. Это должно было рано или поздно принести свои плоды. Вот мы и начали побеждать. Каждый хоккеист "Спартака" бьется за каждого. Если кто-то ошибается, партнер по команде ему помогает, страхует.