Артем Подшендялов: "Для меня выйти с "Сочи" в плей-офф – главное"

Новичок "Сочи" Артем Подшендялов в интервью "Известиям" отметил, что рассчитывает выйти в плей-офф КХЛ​ в новом сезоне. Также он надеется, что команда будет показывать запоминающуюся игру.

– Какой результат для клуба и вас лично по итогам предстоящего сезона будет считаться успешным?

– Главное для каждого спортсмена – чтобы команда вышла в плей-офф и порадовала болельщиков. Для меня выйти с "Сочи" в плей-офф – главное. Важнее, чем проявить себя в личных показателях. Но, конечно, хочется набрать побольше очков. В первую очередь для себя хочется это сделать, поскольку прошлый сезон из-за травмы оказался провальным. Необходимо, чтобы "Сочи" показывал запоминающуюся игру, чтобы команда стала одним кулаком, одной семьей и добилась успешного результата.