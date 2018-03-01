Артем Подшендялов: "Была нервозность - "Спартак" понимал за что играет"

Нападающий "Спартака" Артем Подшендялов после заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (4:3) отметил, что эта встреча стала самой психологически трудной в сезоне. Форвард также добавил, что его команда в плей-офф постарается показать хороший хоккей.

– Для вас это был особенный матч, вы ведь были на драфте отказов "Динамо"?

– Там была немного другая ситуация. Дело не в том, что мне было что доказать. Мне нечего доказывать. Вышли и сыграли. Главное, я играю здесь и мы сегодня победили.

– Второй период ваша команда начала нервно, пропустили две шайбы за минуту. Что там произошло?

– Остался осадок после "Локомотива". Мы проиграли встречу, хотя поначалу все было неплохо, были моменты, но не сложилось. Конечно, была небольшая нервозность, мы же понимали за что играем. Потом все вместе собрались.

– Можно ли сказать, что этот матч стал самым психологически трудным в сезоне?

– Конечно, потому что нам нужно было только побеждать. Игра последняя, решающая для каждой команды. В этом и сложность. На кону стояло многое.

– В перерывах посматривали, как играет СКА с "Северсталью"?

– Нет, не следили, потому что была задача выиграть сегодня самим. Зачем забивать голову лишней информацией.

– Что скажете о сопернике по плей-офф ЦСКА?

– Хороший соперник. Можно выиграть у любой команды, поэтому будем стараться, готовиться показывать хороший хоккей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что "Спартак" занял седьмое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с ЦСКА (2).