Артем Лукоянов: "У "Ак Барса" все впереди"

Нападающий казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов уверен в том, что в будущем команду ждут большие победы. По его словам, в игре казанцев был заметен прогресс.

Напомним, что в этом сезоне казанской клуб не смог обойти магнитогорский "Металлург" в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, уступив в серии 0 - 4.

- Видно, что команда в течение сезона работала. Мы были, можно сказать, на "пригорочке", пусть не на самой вершине, - приводит "Реальное время" слова Лукоянова. - Но я думаю, что все впереди у нашей команды, работаем.