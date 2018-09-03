Артем Лукоянов: "Сегодня было уже не фигурное катание"

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов после победы над минским "Динамо" (2:0) отметил настрой команды и качественную игру голкипера.

- Судя по результату, сегодня команда вышла на игру с другим настроем, чем на матч против СКА?

- Да, сегодня было уже не фигурное катание. Пересмотрели свою игру, учли ошибки. Никому не хочется проигрывать две игры подряд на старте сезона. Знали, что нельзя уходить без победы.

- Как матч дался физически?

- Пока рано говорить. Мало времени прошло. Каждый год первые 10 игр проходят в предсезонном режиме. Но уже чувствуется, что сезон начался. Будем входить в ритм.

- Как новички влились в команду?

- Сегодня вот один уже отличился. А кто еще играл кроме Постмы? Забил гол, значит в обойме!

- Как оцените свою игру?

- Были моменты и в первом периоде и в третьем. Команда выиграла, значит каждый принес пользу.

- Тренер похвалил за игру?

- Поблагодарил. Сегодня все отнеслись с пониманием к игре, поэтому можно. Отмечу и Сашку Шарыченкова. Отлично сыграл Поздравляю с "сухарем"! Стоял, как стена. (Артур Еникеев)