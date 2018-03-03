Артем Лукоянов – о серии с "Амуром": "Статус фаворита – это ерунда"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после тренировки своей команды в преддверии старта плей-офф КХЛ отметит, что его команда постарается забивать первой в противостоянии с "Амуром". Первая игра состоится в Казани 4 марта.

– Поздравляю всех с началом плей-офф, – сказал Лукоянов. – Начинается самое интересное. Остались только лучшие команды. "Амур" хорошо играет дома, цепляется со всеми командами. Будем стараться забивать первыми, не отыгрываться, не нервничать. Очень ждем завтрашнего дня. Там такие же ребята, как мы, сделанные из костей и мяса, они будут биться. Уважаем соперника.

Есть ли план "Б", если пропустим? Все может быть – это игра. Четыре матча за пять дней? Тренеры нас готовят. Никуда от этого не деться. Статус фаворита – это ерунда. Каждый может обыграть любого. Будем выходить, и играть, как против СКА и ЦСКА. (Артур ЕНИКЕЕВ)