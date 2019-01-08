Артем Лукоянов – о поражении от "Витязя": "С новыми партнерами есть небольшое недопонимание"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя"​ (1:2) подчеркнул, что команда отдала много сил, пытаясь отыграться во втором и третьем периодах, информирует официальный сайт казанского клуба.

– Можно ли сказать, что вчера просто не шла шайба в ворота?

– Не знаю, шла или нет, но вся работа, которую мы проделали во втором и третьем периоде, насмарку. Вроде, и сил много потеряли, пытались что-то как-то предотвратить, но в итоге проиграли. Грустно, конечно, но это спорт, – приводит слова Лукоянова пресс-служба "Ак Барса".

– Сложно играть с новыми партнерами по тройке нападения?

– Честно – есть небольшое недопонимание пока. Все равно, когда играешь с одними партнерами, знаешь, куда бежать, где открываться. Но моменты были у нас, и я мог забить – где-то не повезло.

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