Артем Лукоянов: "Матч с "Адмиралом" – один из лучших для "Ак Барса" в этом сезоне"

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" стал для казанского клуба одним из лучших в сезоне. "Ак Барс" одержал седьмую победу подряд, обыграв в Казани команду из Владивостока со счетом 3:0.

– "Адмирал" – хорошая команда. – приводит "Р-Спорт" слова Лукоянова. – У них дома мы всегда играем тяжело, да и у себя не каждый раз выигрывали. "Адмирал" хорошо играет в большинстве, мы просмотрели их действия, разобрали. Стас Галимов хорошо сегодня сыграл. Мы ему помогли, а он нам придал уверенности, когда отразил сложные броски. Этот матч входит в число лучших для нас в нынешнем сезоне. В третьем периоде сыграли строго. В этом сезоне после десяти минут третьего периода у нас начинается какое-то волнение, а сегодня сыграли хорошо все 20 минут. Действовали надежно, по установке тренеров, довели матч до победы. В принципе, практически ничего не дали им создать в атаке.