Артем Лукоянов: "Ак Барсу" стыдно за беззубую игру против "Магнитки"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (0:2) отметил, что команда разбирала игру соперника перед матчем, однако на выходе не смогла извлечь из этого дивиденды. По словам форварда, "Магнитка" хорошо контролировала шайбу и здорово играла в большинстве.

– Игры, которую мы должны показывать перед полными трибунами, у нас не получилось, – приводит пресс-служба "Ак Барса" слова Лукоянова. – Приходилось больше обороняться, в то время как необходимо было активно играть в зоне соперника. Нам стыдно за такую беззубую игру. "Металлург" очень здорово контролировал шайбу, хорошо играл в большинстве. Мы разбирали соперника перед матчем, но на выходе практически ничего не получилось. Нужно принять этот проигрыш и двигаться дальше.