Артем Лукоянов: "Ак Барсу" нужно было сломать игру "Амура", и у нас это получилось"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов после победы над "Амуром" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда не сомневалась в успехе даже после пропущенного гола из чужой зоны. Он также добавил, что казанцам необходимо было сломать игру соперника, и им это удалось.

– Когда нам забили случайный гол, даже не думали, что доведем до овертайма. Были уверены, что это случайность, – приводит пресс-служба "Ак Барса" слова Лукоянова. – В третьем периоде мы прибрали игру к своим рукам. Знали, что еще будут моменты, и мы победим.

Курьезный гол? Бывает такое. Не пали духом. Пошли в атаку, нагружали их вратаря. Отсюда удаление, которое мы реализовали. На их гол мы ответили своим вторым голом. Победили, я думаю, заслуженно.

"Амур" – хороший соперник. Они стараются играть вперед, в чужой зоне. Команда быстрая. Нам надо было сломать их игру, сбить их темп. Постепенно это получилось, особенно в третьем периоде. Стали чаще бросать.

Защитник "Амура" забил "Ак Барсу" из своей зоны. Видео