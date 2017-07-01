Артем Лихотников стал игроком "Барыса"

Нападающий Артем Лихотников подписал пробный контракт с "Барысом", сообщает sport.kz. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на предсезонный период.

В минувшем сезоне форвард играл за карагандинскую "Сарыарку". Он провел 12 матчей за клуб и забросил одну шайбу.

Ранее также стало известно о подписании казахстанским клубом защитника Даррена Дитца. В минувшем сезоне 23-летний хоккеист защищал цвета "Херши Беарз" и "Техас Старз" в АХЛ. На его счету 14 (6+8) очков в 52 матчах.