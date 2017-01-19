Артем Ильенко: "Кубок Харламова гостил у меня неделю"

Нападающий "Локомотива" Артем Ильенко в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что во время выступления в ВХЛ и МХЛ ему было сложно перестраиваться со взрослого хоккея на молодежный. По словам 20-летнего форварда, Кубок Харламова, который его команда завоевала по окончании сезона-2015/16, находился у него на протяжении недели.

– Прошлый сезон у вас получился насыщенным: выступления в трех лигах, дебют в КХЛ, и самое главное – победа в Кубке Харламова.

– Конечно, это все отложилось в памяти. Особенно победа в Кубке Харламова – у нас была отличная команда. Именно Команда – с большой буквы. Если не сплотишься, если не будешь биться друг за друга, то никогда не выиграешь кубок. У нас получилось. Это большая победа. Иногда мне было тяжело перестраиваться, особенно со взрослого хоккея на молодежный. Но перед плей-офф МХЛ я выступал в "вышке", в том числе в играх на вылет.

– Со стороны показалось, что "Локо" был сильнее всех на голову в том плей-офф.

– Нет, легко точно не было. Я повторюсь, что у нас была отличная команда, все друг друга поддерживали, не было проблем с эмоциями. Мы хорошо настроились на плей-офф, потому что год назад у нас не получилось дойти до финала, хотя имели все шансы для этого. Да, мы были сильны, но в Ярославле каждый год сильная команда в МХЛ.

– В КХЛ есть традиция у игроков забирать Кубок Гагарина на один день. Кубок Харламова брали к себе домой?

– Да-да, брал, даже не на один день. Где-то неделю у меня он был (улыбается). Сначала я привез его домой к родителями. Потом повез его в место, где я вырос, – на хоккейный каток. Пришел с кубком к маленьким детишкам, показал трофей. Потом уже отправился с кубком в турне по родственникам.