Артем Гареев пропустит старт КХЛ из-за перелома ноги

Форвард "Автомобилиста" Артем Гареев выбыл из строя из-за перелома ноги, информирует пресс-служба клуба. Где и при каких обстоятельствах игрок получил травму, не уточняется.

Таким образом, хоккеист пропустит начало сезона. Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

Нападающий выступает за уральцев с 2014 года. На его счету 85 (40+45) очков в 199 матчах за клуб. В сезоне-2017/18 Гареев стал лучшим бомбардиром команды, забросив 8 шайб и отдав 17 передач в 52 матчах.