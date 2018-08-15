Артем Гареев пропустит старт КХЛ из-за перелома ноги

Форвард "Автомобилиста" Артем Гареев выбыл из строя из-за перелома ноги, информирует пресс-служба клуба. Где и при каких обстоятельствах игрок получил травму, не уточняется.
Таким образом, хоккеист пропустит начало сезона. Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.
Нападающий выступает за уральцев с 2014 года. На его счету 85 (40+45) очков в 199 матчах за клуб. В сезоне-2017/18 Гареев стал лучшим бомбардиром команды, забросив 8 шайб и отдав 17 передач в 52 матчах.
🚨Нападающий нашей команды Артём Гареев выбыл из строя из-за перелома ноги. К огромному сожалению, он не сможет помочь команде на старте сезона.– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 15 августа 2018 г.
Желаем Артёму выздоровления и скорейшего возвращения на лёд! pic.twitter.com/yBUEdE1xXV
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