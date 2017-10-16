Артем Гареев: "Очень тяжело все получалось в игре с "Югрой"

Нападающий "Автомобилиста" Артем Гареев отметил, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (3:2 ОТ) дался его команде непросто. Форвард записал на свой счет победную шайбу.

– Тяжело очень вкатывались в игру. Не знаю, почему, – заявил Гареев. – Старались, но очень тяжело все получалось. Потом перешли на игру в три звена и смогли увеличить темп игры. Удалось переломить ход поединка.

﻿– Матч с ЦСКА отнял много сил, физических и эмоциональных?

﻿– Да, безусловно. Ну и очень обидно было уступить, ведя в счете по ходу поединка. (Алексей МАКСИМОВ)