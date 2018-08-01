Артем Фукс вызвал на бой Дамира Рыспаева

Российский форвард "Астаны" Артем Фукс вызвал на бой тафгая "Барыса" Дамира Рыспаева.

– Если он не ****, пусть выходит, – приводит слова Фукса shaiba.kz.

Ближайший матч между "Астаной" и "Номадом", который является фарм-клубом "Барыса", состоится 18 августа в рамках Кубка Казахстана. Рыспаев может сыграть за "Номад".

Напомним, 23-летний Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован КХЛ в августе 2016 года за драку в матче с "Куньлунем". Позже лига сняла с него дисквалификацию.