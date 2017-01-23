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Артем Федоров: "В матчах с "Трактором" и "Салаватом" динамовцам придется непросто"

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Нападающий московского "Динамо" Артем Федоров в преддверии матчей регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" и "Салавата Юлаева" высказал мнение о том, что оба соперника представляют собой опытные коллективы с игроками высокого класса. По словам форварда, динамовцев ждут две очень непростые встречи с хорошо организованным соперником.

– Мы с ними уже встречались в этом сезоне – у "Трактора" выиграли в овертайме, а "Салават" победил нас в основное время, – приводит пресс-служба бело-голубых слова Федорова. – Это очень хорошие и опытные команды, которые четко выполняют тренерскую установку и действуют дисциплинированно. Нас ждут очень непростые игры, и нам необходимо будет выкладываться по полной, чтобы добиться нужного результата. Мы будем очень стараться, чтобы порадовать наших болельщиков.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/147771-_v_kakie-to_momentyi_mogu_vzyat_igru_na_sebya_

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