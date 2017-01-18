Артем Федоров: "Победить ЦСКА хорошо с психологической точки зрения"

Нападающий московского "Динамо" Артем Федоров после победы над ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта игра стала отличной проверкой для его команды. По словам Федорова, с ЦСКА легко не бывает, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Неужели ЦСКА настолько тяжело забить?

– Да, это так. Команда хорошо организована, и матч был для нас отличной проверкой, как и для соперника. Такие игры закаляют и складываются тяжело. Бывает много заброшенных шайб, а случается и так, как сегодня, когда удалось поразить ворота только один раз. Главное, что интрига держалась до конца.

– Анализ предыдущих матчей сегодня помог?

– Конечно, мы их разбирали. Плюс уже привыкли друг к другу, поэтому знали, чего ожидать от ЦСКА.

– Насколько сложно было играть, особенно в первом периоде, в котором статистика по броскам: три – четырнадцать?

– С этим соперником легко не бывает, но мы были готовы, потому что наставники по физической подготовке хорошо нас подводят к матчам.

– Было особенно важно сыграть на ноль?

– Спасибо Саше Еременко, он много нас выручал, подчищал ошибки. Мы тоже как могли, помогали ему, шайбы на себя ловили.

– Победа над ЦСКА воспринимается по-особенному?

– С психологической точки зрения победить ЦСКА очень хорошо. Но ведь больше трех очков за эту победу никто не даст.