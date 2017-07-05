Артем Федоров перешел в "Салават Юлаев"

"Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Артемом Федоровым. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, что Федоров является воспитанником московского "Динамо" и покинул клуб в статусе неограниченно свободного агента по решению КХЛ. В минувшем сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 (10+16) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в пяти встречах плей-офф.