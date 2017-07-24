Артем Федоров: "На сборах в "Динамо" упор делался на физику, в "Салавате" все более сбалансированно"

Нападающий команды "Салават Юлаев" Артем Федоров признался, что ему нравится, как проходят сборы уфимской команды в финском Виерумяки. 23-летний хоккеист отметил отличия между подготовкой в новой команде и прошлой – московском "Динамо".

– Тренировки в Финляндии интересные, на льду больше работаем над тактическими моментами, – приводит пресс-служба уфимцев слова Федорова. – На земле работаем над физическим состоянием. Самочувствие хорошее, ничего не беспокоит, так что жаловаться не на что.

Сборы отличаются тем, что в "Динамо" все-таки больше делался упор на физику, а здесь процесс более сбалансирован. Нам объясняют тактические моменты, которые пригодятся в играх, и в то же время, конечно, работаем, чтобы стать сильнее и выносливее.

Напомним, что Федоров является воспитанником московского "Динамо" и покинул клуб летом в статусе неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 (10+16) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в пяти встречах плей-офф.