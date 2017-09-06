Артем Федоров: "На мой трансфер в "Салават" повлиял распад московского "Динамо"

Нападающий "Салавата Юлаева" Артем Федоров в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в уфимской команде собрался отличный коллектив. Напомним, что форвард летом в статусе неограниченно свободного агента покинул московское "Динамо" и перешел в клуб из Башкортостана.

– Что скажете о своих первых месяцах в "Салавате"?

– Интересно, конечно. Интересный новый опыт для меня. Не люблю менять команды, были опасения немного. Но, к счастью, когда сюда приехал, увидел, что здесь отличный коллектив. Все делается для команды. В организационном плане тоже никаких проблем. Голова у тебя ничем не забита – выходи и играй. Что еще нужно?

– Как случился ваш переход в Уфу? Повлиял ли на это распад прежнего московского "Динамо" и образование нового?

– Это, конечно, повлияло, у меня же было еще два года контракта. Такая ситуация произошла, стал свободным агентом. Конструктивного диалога с "Динамо" так и не получилось. Агент и Уфа связались друг с другом. Решение далось очень легко. Мне симпатизировала эта команда, они играют в интересный хоккей. Я решил выбрать этот клуб.

– Какие ставите перед собой цели на сезон 17/18?

– Прежде всего, командные цели. Хочется подольше поиграть в плей-офф. Не люблю загадывать, но хочется что-то выиграть уже. У нас для этого отличная возможность. Хороший состав, тренеры, руководство, болельщики. Все в наших руках.