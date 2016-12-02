Артем Федоров: "Динамо" голодно до голов и сегодня отвело душу"

Нападающий "Динамо" Артем Федоров после победы над "Югрой" (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что после четвертого пропущенного гола соперник бросил играть. Он добавил, что команда работает над реализацией большинства.

– Хорошо, что мы забросили быструю шайбу в первом периоде, – рассказал Федоров. – Скованность сразу пропала. Сегодня мы, можно сказать, отвели душу, потому что наша команда голодная до голов. Будем надеяться, что к нам придет уверенность.

– Ваша команда наконец-то стала реализовывать большинство.

– Мы всегда работаем над этим компонентом, просто бывает, что не идет шайба в ворота и все тут. Все ребята понимают, в каком мы находимся положении, и серьезно настраиваются на любого соперника. Сейчас у нас нет права на ошибку. Нам надо забираться как можно выше, потому что большая часть регулярного чемпионата уже позади.

– Вы забросили шестую шайбу. Расскажите, как удалось.

– Прошел хороший пас от Цветкова, мне оставалось только попасть по воротам. На этот раз удалось.

– У вас в активе сегодня гол плюс пас. Это можно объяснить переводом в первое звено?

– Для меня не важно, в каком звене играть. Просто я Галимовым и Цветковым играл большую часть прошлого чемпионата, поэтому знаю, что они будут делать. Взаимопонимание осталось. Так играть гораздо проще.

– Какое впечатление произвела "Югра"?

– Все равно, это крепкая команда. Просто удачно получилось – реализовали большинство и свои моменты в принципе. После четвертого гола они бросили играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)