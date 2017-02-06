23:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Артем Чубаров: "Торпедо" теряло шайбу, что вытягивало силы"

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Помощник главного тренера "Торпедо" Артем Чубаров подчеркнул, что команда провалила второй период матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:4). По его словам, нижегородцам не хватило сил, чтобы изменить ход встречи.

- Поздравляю "Сочи" с победой. У нас опять был провальный второй период после хорошего начала, - приводит пресс-служба сочинцев слова Чубарова. - Мы теряли шайбу, которая быстро возвращалась в нашу зону. Это вытягивало из нас силы. Потом "Торпедо" спохватилось, но этих самых сил уже не хватило. Такая проблема у нас во второй игре. Будем ее решать.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=SZELdYkpIVw

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