Артем Чубаров: "Торпедо" теряло шайбу, что вытягивало силы"

Помощник главного тренера "Торпедо" Артем Чубаров подчеркнул, что команда провалила второй период матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:4). По его словам, нижегородцам не хватило сил, чтобы изменить ход встречи.

- Поздравляю "Сочи" с победой. У нас опять был провальный второй период после хорошего начала, - приводит пресс-служба сочинцев слова Чубарова. - Мы теряли шайбу, которая быстро возвращалась в нашу зону. Это вытягивало из нас силы. Потом "Торпедо" спохватилось, но этих самых сил уже не хватило. Такая проблема у нас во второй игре. Будем ее решать.