Артем Булянский: "Югра" билась, но очков это не принесло"

Нападающий "Югры" Артем Булянский после поражения от "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (2:3) выразил разочарование тем, что команда не оправдала доверие болельщиков. Также он отметил старание игроков.

– Жаль, что сегодня в какой-то степени не оправдал доверие болельщиков, - цитирует пресс-служба клуба Булянского. - Я слышал, как они нас поддерживают, и каждый раз готов выражать им искренние слова благодарности. Сейчас мы попали в какую-то яму, но будем выкарабкиваться через тренировки и самоотдачу. Сегодня мы бились, но очков нам это не принесло. Поверьте, нам стыдно за любой проигрыш, каким бы он не был – боевым или, как говорят, безвольным. Однозначно не хорошо начинать домашнюю серию с проигрыша. Главное, чтобы в нас продолжали верить болельщики, а мы будем побеждать.