Артем Бородкин: "Поражение от "Ак Барса"? Ничего страшного не случилось - серия продолжается"

Защитник "Трактора" Артем Бородкин после первого матча финальной серии Восточной конференции против "Ак Барса" (1:2) сказал, что соперник его не удивил. По мнению игрока обороны, челябинцам необходимо прибавлять при игре у чужих ворот.

- Мы разбирали соперника, было ожидаемо, что будут играть от обороны на контратаках, будут забрасывать шайбу, давить, - цитирует пресс-служба КХЛ Бородкина. - Нужно в нападении улучшить игру, добавить в этих компонентах. Физически не было тяжело, удаления сыграли определенную роль, кто-то пересидел, и им было тяжело выходить потом. Определенные акценты на легионеров не делали, все четыре звена у "Ак Барса" сильные, нужно было надежно действовать в обороне. Ничего страшного не случилось - серия продолжается.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.