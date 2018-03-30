23:44 30 марта | Хоккей — КХЛ

Артем Бородкин: "Поражение от "Ак Барса"? Ничего страшного не случилось - серия продолжается"


Защитник "Трактора" Артем Бородкин после первого матча финальной серии Восточной конференции против "Ак Барса" (1:2) сказал, что соперник его не удивил. По мнению игрока обороны, челябинцам необходимо прибавлять при игре у чужих ворот.

- Мы разбирали соперника, было ожидаемо, что будут играть от обороны на контратаках, будут забрасывать шайбу, давить, - цитирует пресс-служба КХЛ Бородкина. - Нужно в нападении улучшить игру, добавить в этих компонентах. Физически не было тяжело, удаления сыграли определенную роль, кто-то пересидел, и им было тяжело выходить потом. Определенные акценты на легионеров не делали, все четыре звена у "Ак Барса" сильные, нужно было надежно действовать в обороне. Ничего страшного не случилось - серия продолжается.

Второй матч серии между казанцами и челябинцами состоится 1 апреля в столице Татарстана. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/30/385010.html

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