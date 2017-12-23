Артем Аляев: "Переход в "Ладу" - новый шаг в карьере. Хочется найти свою игру"

Защитник Артем Аляев отметил, что с переходом в "Ладу" надеется найти свою игру. Он также добавил, что уже успел поговорить с тренером новой команды.

Напомним, в среду 22-летний Аляев перешел из "Спартака" в тольяттинский клуб.

– Переход в "Ладу" – новый шаг в карьере. Хочется найти свою игру и вернуться к тому, что я показывал пару сезонов назад, – приводит "Р-Спорт" слова Аляева. – После отправки в ВХЛ меня вызвали в "Спартак" лишь на один матч, а потом вернули назад в "Химик", тогда я и попросил агента найти мне другой вариант для продолжения карьеры.

У нас состоялся разговор с тренером, обсудили некоторые тактические моменты в игре "Лады". В принципе, для меня не так много нового, тактика не сильно отличается от "Торпедо", в котором я играл ранее.

За "Спартак" Аляев отыграл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделал две голевые передачи при показателе полезности "-2".