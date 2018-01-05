Артем Аляев: "Лазушин своей игрой вдохновил "Ладу" на победу в матче с московским "Динамо"

Защитник "Лады" Артем Аляев после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (3:1) отметил, что после новогодних праздников тяжеловато было войти в игру. Хоккеист также добавил, что его команда подходила ко встрече с обычным настроем.

– После новогодних праздников тяжеловато было войти в игру, – цитирует клубная пресс-служба Аляева. – Сказался недельный простой и отсутствие игровой практики – сложно было войти в ритм. "Динамо" уже провело одну игру в новом году в Челябинске, поэтому сходу постаралось нас подавить, но благодаря игре Саши Лазушина у него ничего не получилось. Он своими действиями вдохновил нас. Во втором периоде мы смогли вновь выйти вперед и удержали преимущество в счете до конца матча.



– В матче с "Динамо" "Лада" много играла в неравных составах…

– Мы воспользовались своим шансом и в тоже время не дали сделать это сопернику. Во время удаления на последних минутах все действовали с удвоенной энергией, старались помочь вратарю, ложились под шайбу, чтобы не дать хоккеистам "Динамо" довести дело до гола.



– В курсе ли вы были, что в случае поражения от "Динамо" "Лада" официально теряла шансы на плей-офф?

– Нам об этом ничего не говорили, так что никакого дополнительного давления перед игрой не было. Подходили к матчу с обычным настроем.