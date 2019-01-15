15:05 | Хоккей — КХЛ

Армянское дерби в Балашихе. Манукян пригласил Галустяна на матч "Авангарда"

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Нападающий омского "Авангарда" Артем Манукян пригласил известного телеведущего Михаила Галустяна на матч КХЛ с "Сочи".

Пресс-служба омского клуба в социальных сетях назвал эту встречу #АрмянскоеДерби, так как в составе сочинского клуба выступает форвард Андрей Алтыбармакян.

Игра состоится в четверг, 17 января, в подмосковной Балашихе.

 

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