Армянское дерби в Балашихе. Манукян пригласил Галустяна на матч "Авангарда"

Нападающий омского "Авангарда" Артем Манукян пригласил известного телеведущего Михаила Галустяна на матч КХЛ с "Сочи".
Пресс-служба омского клуба в социальных сетях назвал эту встречу #АрмянскоеДерби, так как в составе сочинского клуба выступает форвард Андрей Алтыбармакян.
Игра состоится в четверг, 17 января, в подмосковной Балашихе.
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