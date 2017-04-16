21:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Аркадий Дворкович: "СКА мог бы и без помощи судейства справиться"

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал победу СКА над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) в финале Кубке Гагарина предсказуемым исходом. Он подчеркнул, что армейцы могли бы справиться и без помощи судей.

– Победа СКА все равно заслуженная, но могли бы и без помощи судейства справиться, – приводит sportbox.ru слова Дворковича. – Сезон был хороший, конкурентный, хотя успех СКА все равно предсказывался с самого начала. Разобрали игроков из разных клубов, плюс все-таки, я считаю, судьи в конце благоволили.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/spbnews_NI737686_Arkadij_Dvorkovich_SKA_mog_by_i_bez_pomoshhi_sudejstva_spravitsa

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (12)
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gigo865

Tribunal Z Хорошо оплачиваемая работа судей ) Касса Газпрома - это серьёзная организация.

22:50

old grumbler

Он бы страной занимался лучше и экономикой а то болтать с умным видом мы все умеем. Зарплату пусть себе меньше сзделает и судьям добавит за моральный ущерб от его высказываний!!!

22:39

Tribunal Z

СКА победил по праву. Во всех матчах была честная борьба и хорошая работа судей. Поздравляю СКА С ПОБЕДОЙ!

22:21

740

манька-облигация..... Рекомендую поставить терминал биржи по торговле акциями.. Так там в новостях Дворкович подозрительно часто с противоположными новостями выступает... Бабло зарабатывает таким образом на свечах.. Жена у него не рядовой акционер ММГ :) гугл в помощь....

22:04

манька-облигация

740-а ты думал СКА всех купил?Есть еще честные люди,хоть и подкаблучники!!

21:58

pushgun

Какие-то провокационные вбросы от людей которые не относятся к хоккею. Подсуживали металлургу всю дорогу.

21:58

vonuhap

сознался в помощи судейства... никто и не просил

21:56

papic777

лучше скажи почему у нас в России маленькие пенсии:))

21:54

novic

СКА сильнее Магнитки безо всякого судейства.

21:54

foreverCSKAforever

Полностью согласен.

21:53

Чупа-чупас

И это морковское чудо ещё рассуждает о судействе. Лучше бы молчал, за умного сошел бы.

21:42

catana

Они это и сделали. Тебя правда забыли спросить.

21:37

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