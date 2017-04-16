Аркадий Дворкович: "СКА мог бы и без помощи судейства справиться"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал победу СКА над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) в финале Кубке Гагарина предсказуемым исходом. Он подчеркнул, что армейцы могли бы справиться и без помощи судей.
– Победа СКА все равно заслуженная, но могли бы и без помощи судейства справиться, – приводит sportbox.ru слова Дворковича. – Сезон был хороший, конкурентный, хотя успех СКА все равно предсказывался с самого начала. Разобрали игроков из разных клубов, плюс все-таки, я считаю, судьи в конце благоволили.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/spbnews_NI737686_Arkadij_Dvorkovich_SKA_mog_by_i_bez_pomoshhi_sudejstva_spravitsa
gigo865
Tribunal Z Хорошо оплачиваемая работа судей ) Касса Газпрома - это серьёзная организация.
22:50
old grumbler
Он бы страной занимался лучше и экономикой а то болтать с умным видом мы все умеем. Зарплату пусть себе меньше сзделает и судьям добавит за моральный ущерб от его высказываний!!!
22:39
Tribunal Z
СКА победил по праву. Во всех матчах была честная борьба и хорошая работа судей. Поздравляю СКА С ПОБЕДОЙ!
22:21
740
манька-облигация..... Рекомендую поставить терминал биржи по торговле акциями.. Так там в новостях Дворкович подозрительно часто с противоположными новостями выступает... Бабло зарабатывает таким образом на свечах.. Жена у него не рядовой акционер ММГ :) гугл в помощь....
22:04
манька-облигация
740-а ты думал СКА всех купил?Есть еще честные люди,хоть и подкаблучники!!
21:58
pushgun
Какие-то провокационные вбросы от людей которые не относятся к хоккею. Подсуживали металлургу всю дорогу.
21:58
vonuhap
сознался в помощи судейства... никто и не просил
21:56
papic777
лучше скажи почему у нас в России маленькие пенсии:))
21:54
novic
СКА сильнее Магнитки безо всякого судейства.
21:54
foreverCSKAforever
Полностью согласен.
21:53
Чупа-чупас
И это морковское чудо ещё рассуждает о судействе. Лучше бы молчал, за умного сошел бы.
21:42
catana
Они это и сделали. Тебя правда забыли спросить.
21:37