Аркадий Дворкович: "СКА мог бы и без помощи судейства справиться"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал победу СКА над магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1) в финале Кубке Гагарина предсказуемым исходом. Он подчеркнул, что армейцы могли бы справиться и без помощи судей.

– Победа СКА все равно заслуженная, но могли бы и без помощи судейства справиться, – приводит sportbox.ru слова Дворковича. – Сезон был хороший, конкурентный, хотя успех СКА все равно предсказывался с самого начала. Разобрали игроков из разных клубов, плюс все-таки, я считаю, судьи в конце благоволили.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА