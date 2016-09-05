17:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Аркадий Дворкович: "Симпатизирую магнитогорскому "Металлургу"

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Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь""Адмирал" (6:3), признался, что симпатизирует магнитогорскому "Металлургу". Отметим, что состоявшаяся в Пекине игра стала первой домашней для новичка чемпионата.

– Если уж говорить о клубах, то мне трудно выбрать среди московских команд, я нейтрально отношусь ко всем московским клубам, а симпатизирую магнитогорскому "Металлургу", который в прошлом сезоне вновь стал обладателем Кубка Гагарина, – цитирует ТАСС Дворковича. – На первом месте, естественно, сборная России, тут сомнений быть не может.

Сам я играю не очень хорошо. Раньше предпочитал стоять в воротах, но теперь - выходить в поле.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3595274

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