Аркадий Дворкович: "Симпатизирую магнитогорскому "Металлургу"

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" – "Адмирал" (6:3), признался, что симпатизирует магнитогорскому "Металлургу". Отметим, что состоявшаяся в Пекине игра стала первой домашней для новичка чемпионата.

– Если уж говорить о клубах, то мне трудно выбрать среди московских команд, я нейтрально отношусь ко всем московским клубам, а симпатизирую магнитогорскому "Металлургу", который в прошлом сезоне вновь стал обладателем Кубка Гагарина, – цитирует ТАСС Дворковича. – На первом месте, естественно, сборная России, тут сомнений быть не может.

Сам я играю не очень хорошо. Раньше предпочитал стоять в воротах, но теперь - выходить в поле.