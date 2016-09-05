17:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Аркадий Дворкович: "Интерес к хоккею в Китае - огромный шаг для развития этого вида спорта"

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Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь""Адмирал" (6:3), заявил, что интерес Китая к лиге даст новый импульс для развития мировой хоккейной индустрии. Отметим, что состоявшаяся в Пекине игра стала первой домашней для новичка чемпионата.

– В первую очередь мы действительно рады тому, что команда из КНР стала участницей КХЛ, – цитирует ТАС Дворковича. – Это огромный новый пласт общества и людей. Интерес к хоккею в такой стране, как Китай, – это громадный шаг вперед для развития хоккея в мире. Дело начинается с первого шага.

Если говорить о коммерческой стороне, то это рынок, если о спортивной – возможность поднять хоккей на новый уровень за счет привлечения огромного числа молодых людей в этот замечательный вид спорта. КХЛ от этого безусловно выиграет, поскольку ее репутация становится все сильнее. И думаю, что она станет очень крупным игроком на этом рынке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3595514

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