"Арена-Балашиха" выполнит пожелание "Авангарда"

Заместитель генерального директора "Арены-Балашиха" Надежда Илюхина отметила, что пожелания "Авангарда" будут учтены. Омский клуб в нынешнем сезоне использует арену в качестве домашней и провели там первый матч с "Нефтехимиком" (4:2).

– Все прошло хорошо, несколько замечаний от КХЛ были несущественными – они связаны с организационными моментами. Лига нас поздравила, что клуб и арена – большие молодцы, – цитирует ТАСС Илюхину. – Что касается бортов, то они старого поколения, достаточно жесткие, и столкновения с ними для игроков получаются более болезненными. Они несколько морально устарели, и, возможно, их надо будет менять на акриловые, более мягкие.

Мы их поменяем после первой домашней серии. Нам важно, чтобы "Авангарду" было здесь удобно и комфортно.