"Арена Балашиха" проведет ребрендинг в связи с переездом "Авангарда"

Ребрендинг будет произведен на "Арене Балашиха" в связи с переездом во дворец "Авангард".

В среду "Авангард" объявил, что домашние матчи чемпионата КХЛ будет проводить в Балашихе, поскольку при проведении ремонта "Арены-Омск" клуб столкнулся с непредвиденными трудностями. Первый домашний матч "Авангард" проведет 10 сентября против "Нефтехимика".

– Клуб у нас уточнял, насколько мы готовы поставить "Авангард" в приоритет по отношению ко всем остальным спортивным и концертным мероприятиям дворца. Мы писали официальные письма в клуб и лигу, что в этом плане "Авангард" является приоритетным для нас, – цитирует ТАСС заместителя генерального директора дворца по развитию Надежду Илюхину. – Теперь будет произведен полный ребрендинг арены – все несущие рекламные конструкции будут забрендированы "Авангардом". Сейчас клуб начинает косметический ремонт и перепланировку своей и гостевой раздевалок, тренажерного и разминочного залов, частично офисных помещений для президента клуба и секретариата.

"Авангард" включил нас в список арен, правда, мы были в нем в самом конце, поскольку первоначально рассматривались варианты с Мытищами, Красноярском, Ханты-Мансийском, двумя аренами Сочи. С клубом мы вели переговоры целый месяц, я рассказывала о наших условиях, и в воскресенье нам позвонил Максим (Сушинский, президент "Авангарда"), который сказал, что "Авангард" сделал выбор в нашу пользу. Каких-то особых вопросов по арене не было, поскольку у нас она сертифицирована, коробка "финская", и клуб это никак не смутило.