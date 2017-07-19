Арбитры КХЛ начали подготовку к новому сезону

Арбитры КХЛ приступили к подготовке к следующему сезону регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. Сегодня, 19 июля, судьи пройдут медицинское обследование, а 21 июля соберутся на базе в Новогорске.

Всего обследование пройдут 78 судей. В Новогорске арбитры на протяжении семи дней будут сдавать различные тесты. Предсезонные сборы судей продлятся в течение недели и завершатся 28 июля.

– Мы начинаем сборы перед десятым юбилейным сезоном КХЛ и настроены на большую и плодотворную работу, – цитирует сайт КХЛ главного арбитра лиги Алексея Анисимова. – Как и у хоккеистов, у судей фундамент подготовки закладывается именно сейчас, летом. Цель сборов традиционна – проверить знание правил – это основа основ, оценить физическое состояние тех арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата, а также их психологическую готовность в преддверии многомесячного марафона чемпионата. Их 78 человек, по итогам сборов будем принимать решение по каждому, анализировать результаты, беседовать, после чего сформируем окончательный список.