22:47 24 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Арбитры дважды остановили драки игроков минского "Динамо" и "Автомобилиста"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Автомобилистом" (5:4 ОТ) состоялась стычка между игроками. В третьем периоде после атаки на ворота екатеринбургского клуба едва не столкнулись нападающие Евгений Чесалин и Никита Комаров. Игроков успели разнять судьи и отправили их на скамейку штрафников за грубость. После этого краги сбросили форвард "Динамо" Данила Карабань и защитник "Автомобилиста" Томми Кивисте. Хоккеистам не дали выявить сильнейшего и во время поединка арбитры разняли игроков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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карельский свинопас

Минск вообще-то с Автомобилистом играл... "одним словом-румын....так он же болгарин!...да?а какая разница?

23:18 24 января

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