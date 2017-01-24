Арбитры дважды остановили драки игроков минского "Динамо" и "Автомобилиста"

В матче регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Автомобилистом" (5:4 ОТ) состоялась стычка между игроками. В третьем периоде после атаки на ворота екатеринбургского клуба едва не столкнулись нападающие Евгений Чесалин и Никита Комаров. Игроков успели разнять судьи и отправили их на скамейку штрафников за грубость. После этого краги сбросили форвард "Динамо" Данила Карабань и защитник "Автомобилиста" Томми Кивисте. Хоккеистам не дали выявить сильнейшего и во время поединка арбитры разняли игроков.