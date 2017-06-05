Арбитраж по Семенову перенесен на 8 июня

Заседание Дисциплинарного комитета КХЛ по делу нападающего новокузнецкого "Металлурга" Кирилла Семенова перенесено на четверг, 8 июня, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги.

Ранее "Авангард" подал заявление в КХЛ о передаче прав на своего воспитанника, выступавшего с 2015 года в Новокузнецке. Разбирательство должно было начаться сегодня в офисе КХЛ.

В понедельник генеральный менеджер "Металлурга" Сергей Зиновьев объявил о переходе хоккеиста в "Салават Юлаев" в обмен на ряд игроков. Окончательное решение по легитимности перехода и правам на форварда примет дисциплинарный комитет лиги. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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