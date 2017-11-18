Арбитр, получивший травму в матче между "Куньлунем" и минским "Динамо", вернется в строй через неделю

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что судья Алексей Раводин, получивший травму в матче регулярного чемпионата лиги между "Куньлунем" и минским "Динамо", вернется в строй через неделю. Рефери был травмирован после того, как форвард белорусской команды Джек Скилле поставил тому подножку.

Накануне, 17 ноября, Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ решил дисквалифицировать нападающего на два матча, а также оштрафовал его.

- У Алексея было подозрение на перелом ребра, ему было тяжело дышать, даже не помогали обезболивающие, - цитирует ТАСС Анисимова. - Мы отвезли его в больницу в Китае, сделали все необходимые процедуры и, слава богу, все обошлось. Его самочувствие не позволило ему сразу улететь в Москву, пришлось оставить его еще на два дня в Шанхае, и только сегодня он вылетел в Москву. В ближайшую неделю он будет на больничном, но мы на него рассчитываем, как и прежде. Самое главное, что он избежал серьезной травмы. Думаю, что через неделю он вернется в строй.

Напомним, Раводин работает на матчах КХЛ с сезона-2008/09. В общей сложности он отсудил в лиге 576 встреч.