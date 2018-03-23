Арбитр Гофман во второй раз отработал в матче с четырьмя овертаймами

ЦСКА и "Йокерит" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ не смогли выявить победителя за три овертайма. В эти минуты команды продолжают играть при счете 1:1.
Один из арбитров на этом матче - Роман Гофман. Для судьи это вторая игра с четырьмя овертймами в КХЛ.
На данный момент рекорд принадлежит матчу "Лев" - "Донбасс" (3:4). Команды отыграли 126 минут 14 секунд.
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marikozakova
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01:15
СПр
Так это сказка какая-то.
00:49