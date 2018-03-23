Арбитр Гофман во второй раз отработал в матче с четырьмя овертаймами

ЦСКА и "Йокерит" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ не смогли выявить победителя за три овертайма. В эти минуты команды продолжают играть при счете 1:1.

Один из арбитров на этом матче - Роман Гофман. Для судьи это вторая игра с четырьмя овертймами в КХЛ.

На данный момент рекорд принадлежит матчу "Лев"​ - "Донбасс" (3:4). Команды отыграли 126 минут 14 секунд.