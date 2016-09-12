20:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятуллин: "Трактору" не хватило концентрации на концовку"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятуллин после поражения от минского "Динамо"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3) посетовал на плотный график игр. Также он считает, что его команде было по силам забросить больше двух шайб. 

– Это была вторая игра за два дня, и нам не хватило концентрации на концовку, - цитирует пресс-служба минского клуба Гатиятуллина. - Допустили ошибки и пропустили голы. Обидное поражение. Нас подвела реализация. Имея столько моментов, надо было забивать. Будем тренироваться к следующим играм.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/kreyg-vudkroft-khoteli-izmotat-sopernika-i-iskali-svoy-shans/

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