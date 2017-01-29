Анвар Гатиятуллин: "Просили ребят сыграть в свой хоккей"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятуллин после поражения от СКА (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о том, как его подопечные едва не переломили ход встречи. По его словам, подопечные были закрепощены, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Понимали что играем с лидером, готовились. Поначалу получилось сыграть строго в обороне , но подвели ненужные удаления. Пропустили два гола и это надломило, пошли ошибки. Тем не менее, не опустили руки при счете 0:5, пошли вперед, смогли забить три гола. Проанализируем, разберем ошибки и будем двигаться дальше. Еще хотел бы отметить наших болельщиков. При такой поддержке домашней арены их все равно было слышно. Спасибо им за поддержку.

- Что сказали во время тайм-аута при счете 0:5?

- Ребята были закрепощены. И не только сегодня - во многих последних играх. Попросили их играть в свой хоккей. Думаю, они нас услышали, стали держать шайбу. Да, соперник сбавил темп, но было видно, что и мы стали показывать тот хоккей, который нам приносил победы.

- За счет чего "Трактор" стал главным открытием "регулярки"?

- Прежде всего у нас коллектив сложился хороший. Еще за счет самоотдачи. Мы более надежно играем в обороне. Выжимали все из моментов.



