Анвар Гатиятуллин: "После поражений "Трактор" теряет уверенность"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятуллин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2) отметил, что в третьем периоде команда старалась сыграть как можно более осторожно. По словам специалиста, команда не смогла реализовать свои моменты должным образом.

– Конечно, после поражений уверенность куда-то девается, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятуллина. – Это сегодня было видно по игре. Вроде вышли нормально, были моменты, но не смогли реализовать, и была видна нервозность из-за этого. Мы очень рады, что выиграли. Нам эта победа была нужна. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку.

– В третьем периоде на удержание счета играли?

– Нет, не было такого задания. Сыграть осторожнее, да. Еще раз повторюсь, что предыдущие поражения забрали уверенность. Был виден сумбур. Хочу выразить только слова благодарности команде, что играли до конца и победили.



– Дерек Рой не отличается уже почти месяц. Это все из-за постоянной смены партнеров?

– Может, не хватает немножко везения. Он тоже переживает, мы с ним постоянно разговариваем. Дерек очень хочет забить и приносить команде пользу. Что-то пока не идет, но мы над этим совместно работаем.



– Для Иржи Новотны эта шайба может стать переломной?

– По Иржи изначально, как он появился, было видно, что он профессионал и имеет огромное желание помогать "Трактору". Очень рады, что он забил сегодня. Надеемся, что этот гол придаст ему еще больше уверенности.