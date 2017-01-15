20:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятуллин: "После поражений "Трактор" теряет уверенность"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятуллин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2) отметил, что в третьем периоде команда старалась сыграть как можно более осторожно. По словам специалиста, команда не смогла реализовать свои моменты должным образом.

Конечно, после поражений уверенность куда-то девается, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятуллина. – Это сегодня было видно по игре. Вроде вышли нормально, были моменты, но не смогли реализовать, и была видна нервозность из-за этого. Мы очень рады, что выиграли. Нам эта победа была нужна. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку.

– В третьем периоде на удержание счета играли?

Нет, не было такого задания. Сыграть осторожнее, да. Еще раз повторюсь, что предыдущие поражения забрали уверенность. Был виден сумбур. Хочу выразить только слова благодарности команде, что играли до конца и победили.

Дерек Рой не отличается уже почти месяц. Это все из-за постоянной смены партнеров?

Может, не хватает немножко везения. Он тоже переживает, мы с ним постоянно разговариваем. Дерек очень хочет забить и приносить команде пользу. Что-то пока не идет, но мы над этим совместно работаем.

Для Иржи Новотны эта шайба может стать переломной?

По Иржи изначально, как он появился, было видно, что он профессионал и имеет огромное желание помогать "Трактору". Очень рады, что он забил сегодня. Надеемся, что этот гол придаст ему еще больше уверенности.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17450

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