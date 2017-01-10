Анвар Гатиятулин: "Второй период "Трактор" провалил"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от "Торпедо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные растерялись, стоило сопернику прибавить в игре. Нижегородцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Трактор" идет на четвертой строчке на "Востоке".

– Всех болельщиков – с праздником! По игре: понимали, с кем играем, ожидали тяжелую игру, такой она и получилась, – цитирует сайт "Торпедо" Гатиятулина. – Если в первом периоде то, о чем договаривались, сработало - сыграли строго, - то второй период провалили. Соперник добавил, мы немного растерялись. Но, тем не менее, хотел бы команду поблагодарить за то, что вышли на третий период – смогли сравнять счет. К сожалению, в буллитах не повезло.