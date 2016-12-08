Анвар Гатиятулин: "В следующем матче "Трактор" усилится игроками "Челмета"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (3:1) отметил, что в ходе выездной серии на команду легла очень большая нагрузка. По словам специалиста, у хабаровчан есть два дня на восстановление.

- У нас был тяжелый выезд и заметно, что ребята устали, так как нагрузка падает на одних и тех же, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятулина. - Мы очень хотели победить, и очень рады, что сделали это. Хотел бы поблагодарить команду. Сейчас у нас есть день на восстановление.



- С чем связано появление Сергея Сентюрина?

- Он в команде давно, тренируется с нами. У нас Юра Петров получил травму, всю поездку на уколах играл и, можно сказать, на одной ноге ходит. Марсель Шолохов играл за "Белых Медведей" и получил двухматчевую дисквалификацию, "Челмет" в поездке, поэтому дали ему шанс проявить себя.



- Для Кравцова эта заявка на матч – на будущее?

- Да, конечно. Все равно, окунуться в эту атмосферу не просто на предсезонке, а уже в сезоне – очень важно. Думали, если будет возможность, выпустить его, но игра шла до последней минуты, поэтому, к сожалению, он не смог сегодня дебютировать.



- Раз был такой недостаток в нападающих, почему не взяли кого-нибудь из "Челмета"?

- Мы не знали, что Марсель получил дисквалификацию. Узнали об этом только вчера после обеда, а "Челмет" уже уехал на выезд к тому моменту. Думали, на две игры нам хватит народа. Сейчас попробуем кого-нибудь из "Челмета" прислать, чтобы к следующей игре уже был с нами.