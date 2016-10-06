19:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Анвар Гатиятулин: "В матче с "Магниткой" "Трактор" нахватал много ненужных удалений"

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (3:4) назвал одной из причин неудачи большое количество ненужных удалений. Наставник также отметил, что в концовке встречи команде не хватило концентрации.

– Мы понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата, – цитирует официальный сайт "Металлурга" Гатиятулина. – Серьезно готовились, разбирали соперника. Что-то получилось, что-то нет. Нахватали ненужных удалений. Потратили очень много сил, так что на концовку не хватило концентрации. Будем готовиться к следующему матчу.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/383190/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lee74

Проиграли середину матча. Пропустили ненужное, своё не забили. Пришлось опять выкладываться на 110%. Хватит ли сил на СЮ?

20:25

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