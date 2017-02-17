Анвар Гатиятулин: "В матчах с "Магниткой" смогли проверить себя перед плей-офф"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от магнитогорского "Металлурга" (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что в сегодняшней встрече принял участие Василий Демченко, чтобы дать отдохнуть Павлу Францоузу. "Магнитка" заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" расположился на четвертой строчке.

– Я уже говорил в Челябинске, что волею календаря у нас последние матчи выпали на игры с "Металлургом", сильным соперником, – цитирует сайт "Магнитки" Гатиятулина. – Наверное, это и к лучшему, что смогли проверить себя. В целом хотел бы команду поблагодарить за самоотдачу, все три периода выполняли игровое задание. А буллиты у нас не складываются.

– В среду был хорош в воротах Францоуз. Теперь появился Демченко. Это чутье или очередность?

– В предыдущем матче играл Павел, так что дали отдохнуть. У нас два равноценных вратаря, так что решили дать им сыграть по разу.